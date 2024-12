Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 10-12-2024 ore 09:10

dailynews radiogiornale giorno dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio battiti se la sono cercata e doveva essere fatto sono alcune frasi del Manifesto di Luigi Mangione il 26enne arrestato perché ritenuto responsabile dell’omicidio del signor di unità di Hulk e Brian Thompson stavano andando seduto a un tavolo di un McDonald’s Daytona in Pennsylvania quando clientela riconosciute avvertito subito la polizia chiamando il 911 quando gli agenti hanno fermato mangione italo-americano con laurea in ingegneria informatica i ragazzi ha consegnato il documento falso lo stesso che gli investigatori della polizia di New York avevano registrato durante le indagini 26enne aveva una pistola dotata di silenziatore intascato manifesto ho scritto a mano Mi scuso per ogni conflitto e trauma ma andava fatto e poi riferimenti al Industrie sanitarie sono almeno 26 feriti ricoverati al seguito delle esplosioni di uno stabilimento Eni a Calenzano in provincia di Firenze il bilancio parla di 2 morti e 26 feriti tra i dispersi la colonna di fumo visibile anche dai comuni vicini è tutto aperto un fascicolo della Procura di Prato dalle prime ricostruzioni emerge che ci sarebbe stata una perdita di liquido prima dell’esplosione mi dai la comunicate al consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di aver adottato misure limitate temporanee in una striscia demilitarizzata al confine con la Siria per contrastare quadri di minacce in particolare nei confronti dei denti della parte italiana della alture del golan è Importante sottolineare tuttavia che Israele non sta intervenendo nel conflitto in corso tra gruppi armati italiani le nostre azioni sono focalizzate tuo sivamente sulla salvaguardia della nostra sicurezza scrive l’ambasciatore italiano l’uomo Danny danon in una lettera consiglio composto da 15 membri e afferma che Israele resta che deve al quadro dell’accordo di separazione delle forze del nonostante il primo ministro Benjamin Netanyahu abbia affermato che questo patto è crollato niente da fare per un ulteriore taglio dell’irpef non ci sono risorse la misura Dove vai finanzia tramite la seconda Trance del concordato preventivo biennale che finora ha raccolto 1,3 miliardi Citra lontana dai due miliardi e mezzo necessario il provvedimento si vedrà eventualmente solo dopo il pagamento dei conti inizio settimana caratterizzato dal persistere di pioggia e neve anche a bassa quota su diverse regioni piogge battenti temporali già dalla giornata di ieri fino a domani in particolare al centro-sud e sulle due Isole maggiori sugli appennini possibili delle nevicate intense parte delle 1200 1400 metri di quota a rischio nevicate fino a bassissima quota sulle Dolomiti suove Piemonte emilia-gna e dopo una breve pausa intorno a metà settimana un uovo bordi c’è ciclonico che fa c’era tra giovedì e venerdì riportando un modesto lamento del meteo su Gran parte del centro-sud una perturbazione che braccio i maggiori effetti nella giornata di sabato e noi ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto recate in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa