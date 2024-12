Lanazione.it - Terni, rissa tra detenuti in carcere: un agente ferito

, 10 dicembre 2024 – Ancora violenza in. A, intorno alle ore 11 di stamani, è scoppiata unatra seidi origine nordafricana. Nellaè rimastoundi polizia penitenziaria. A segnalare l'episodio è il sindacato di polizia penitenziaria Sappe, attraverso il segretario per l'Umbria Fabrizio Bonino. "Il fatto è avvenuto sulle scale dell'infermeria - spiega - forse per una resa dei conti. Alcuni agenti, udite le urla, sono intervenuti immediatamente per sedarla ma uno di loro è stato scaraventato a terra con violenza, battendo la nuca e la schiena. A fatica i colleghi sono riusciti a riportare la calma e a prestare soccorso all'che è stato accompagnato in infermeria e, vista la gravità, inviato al pronto soccorso dell'ospedale diper le cure del caso".