Recanatese | cinque pareggi consecutivi sotto la gestione Bilò la vittoria è necessaria

sunella "": se nelle prime dieci partite dellanon era mai uscito il segno X, ora ci si sta facendo il callo alla divisione della posta, volenti o nolenti. Ci sono poi: quello di Sora è stato accolto con (moderata) soddisfazione anche perché, nell’epoca dei 3 punti, sono le vittorie a fare la differenza. "Non è stata una gara bellissima – ha detto il centrocampista Marco Raparo – anche per le condizioni del campo non ottimali, un sintetico con diverse pozze. Qualche sofferenza? Io dal terreno di gioco ho avuto comunque la sensazione che eravamo solidi e compatti poi è inevitabile che qualche rischio si corra. È evidente che ci manca ancora qualcosa per centrare questo benedetto successo, ma assicuro che stiamo dando il massimo per uscire da questa situazione".