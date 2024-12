Lanazione.it - Parità di genere e lavoro al femminile Dibattito a più voci

Quattro associazioni femminili unite per affrontare il tema della violenza sulle donne da un’ottica particolare, cercando di esplorare le tante problematiche ancora irrisolte del. Soroptimist International, Confagricoltura Donna Umbria, Fidapa e Aidda (Umbria) organizzano oggi (dalle 17 Sala del Consiglio del Palazzo della Provincia) un incontro con l’obiettivo di mettere l’accento sulle sfide e sulle difficoltà che le donne devono affrontare sia per inserirsi nel mondo delche per progredire nei percorsi di carriera.