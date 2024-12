Oasport.it - Nuoto, 4×100 sl maschile d’argento ai Mondiali in vasca corta. USA ancora con un record del mondo

Leggi su Oasport.it

La staffettaitaliana dellastile libero è stata costretta ad abdicare in tutti i sensi nella finale dei2024 diin. Alla Duna Arena di Budapest (Ungheria), gli azzurri si sono dovuti arrendere alla verve degli Stati Uniti e non sono stati in grado di replicare quanto avevano fatto a Melbourne (Australia) due anni fa.In quella circostanza, il quartetto nostrano si impose con il nuovodele gli americani hanno voluto ripagare con la stessa moneta, vista l’affermazione con “WR” annesso (3:01.66 rispetto al 3:02.75). Ci hanno provato i rappresentanti del Bel Paese a regalare il metallo pregiato, ma già dall’apertura si è compreso che la porta fosse chiusa. Alessandro Miressi ha dovuto fare i conti con una primatroppo lenta e una prestazione di Jack Alexy da 45.