Mattarella "Diritti umani continuano a essere minacciati e violati"

ROMA (ITALPRESS) – “Nella vita della comunità internazionale, la Dichiarazione Universale dei, adottata all’indomani della Seconda Guerra Mondiale, rappresenta una tappa fondamentale, riconoscendo l’insopprimibile dignità della persona, principio che ispira la nostra Costituzione”. Lo afferma in una nota il presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della Giornata mondiale dei.“Nonostante la sottoscrizione della Dichiarazione da parte degli Stati aderenti alle Nazioni Unite, iin diverse parti del mondo – aggiunge il capo dello Stato -. Violenze e abusi nei confronti delle donne, dei bambini e dei soggetti più fragili sono accadimenti quotidiani, soprattutto laddove sono in corso conflitti armati.