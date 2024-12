Ilrestodelcarlino.it - Maltempo, oltre 1000 famiglie ancora senza elettricità in provincia di Reggio Emilia

, 10 dicembre 2024 – Cavi elettrici tranciati da alberi crollati e linee aeree cadute sotto il peso del ghiaccio: sonomille utenti reggianienergia elettrica. Una situazione a macchia di leopardo che interessa i territori di Viano, Casina, Vezzano sul Crostolo ma anche numerose frazioni montane, dove decine disono al buio,riscaldamento, acqua calda e prive anche della possibilità di ricaricare i telefonini per tenersi aggiornati sull’evolversi della situazione. Maratona nel gelo, centinaia di atleti ritirati e decine di casi di ipotermia Se a Toano, Baiso ed altri comuni della Val Secchia le problematiche sono state rapidamente superate, in Val d’Enza moltesi trovano in gravi difficoltà. I black out nel giorno dell’Immacolata I black out sono iniziati il giorno dell’Immacolata, in varie province dell’