Oasport.it - LIVE Civitanova-Foolad Sirjan Iranian 13-15, Mondiale per club volley in DIRETTA: avvio deciso degli iraniani

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI TRENTO-SHAHDAB YAZD DALLE 14.0015-16 MUROOO BONINFANTE!14-16 Non passa la battuta di Abdoulhamidi.13-16 Lunghissimo il servizio di Chinenyeze.13-15 MUROOO NIKOLOV! Il bulgaro prova a scuotere i suoi. Primo timeouti.12-15 Fuori misura il diagonale di Hajipour.11-15risponde con il primo tempo di Chinenyeze.10-15 Primo tempo perfetto di Valizadeh.10-14 Attacco centrale di Chinenyeze.9-14 I marchigiani fanno fatica in ricezione, così è difficile far male. Contrattacco a segno per Abdoulhamidi. Secondo timeout di Medei.9-13 Contrattacco vincente del solito Hajipour.in grande difficoltà.9-12 Che muro del!9-11 Lungo il servizio di Boninfante.9-10 Fallo di posizionei.