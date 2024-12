Oasport.it - LIVE Civitanova-Foolad Sirjan Iranian 0-1, Mondiale per club volley in DIRETTA: marchigiani costretti alla rimonta

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI TRENTO-SHAHDAB YAZD DALLE 14.00SECONDO SET21-25 PRIMO SET. Con il primo tempo vincente di Seyed termina il primo parziale.21-24 Pipe a segno per Bottolo.20-24 Attacco di Nikolov che si infrange sul muro avversario. 4 set point.20-23 Errore stavolta dell’azzurro.20-22 Gran servizio di Bottolo.19-22 Attacco vincente dei.18-22 Ennesima ricezione problematica per, ne approfitta Abdoulhamidi.18-21 Potentissimo il primo tempo di Valizadeh.18-20 Non passa la battuta di Ramezani.17-20 Muro clamoroso di Hajupour.17-19 Peccato. Freeball non sfruttata da Dirlic.17-18 Subito a segno il subentrato Dirlic.16-18 Scappa via il servizio di Nikolov.16-17 Pipe devastante di Loeppky.15-17 Splendido diagonale di Abdoulhamidi.