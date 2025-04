Roma rapina shock nella villa del noto imprenditore della pizza | ladri lanciano dalla finestra il cane di famiglia

nella villa del noto imprenditore della pizza della catena Alberto’s. I rapinatori sono entrati nell’abitazione dell’imprenditore della pizza Alberto Di Pietro, della catena Alberto’s, nella notte fra giovedì scorso, 3 aprile e venerdì 4. La notizia è stata riportata dall’edizione Romana del Corriere della Sera che ricostruisce i momenti di terrore vissuti dall’imprenditore e dalla sua famiglia, distrutta dal dolore per la morte del loro cane.I tre rapinatori, a volto coperto e armati, hanno fatto irruzione nella villa di Torrimpietra; hanno legato l’uomo e la sua famiglia, la moglie e le figlie. I fatti sarebbero avvenuti in piena notte, verso le tre. In casa c’era anche un piccolo cane che ha iniziato ad abbaiare e, i criminali, per zittirlo, lo hanno lanciato dalla finestra, uccidendolo. Dayitalianews.com - Roma, rapina shock nella villa del noto imprenditore della pizza: ladri lanciano dalla finestra il cane di famiglia Leggi su Dayitalianews.com I malviventi, armati, sono entratidelcatena Alberto’s. Itori sono entrati nell’abitazione dell’Alberto Di Pietro,catena Alberto’s,notte fra giovedì scorso, 3 aprile e venerdì 4. La notizia è stata riportata dall’edizionena del CorriereSera che ricostruisce i momenti di terrore vissuti dall’sua, distrutta dal dolore per la morte del loro.I tretori, a volto coperto e armati, hanno fatto irruzionedi Torrimpietra; hanno legato l’uomo e la sua, la moglie e le figlie. I fatti sarebbero avvenuti in piena notte, verso le tre. In casa c’era anche un piccoloche ha iniziato ad abbaiare e, i criminali, per zittirlo, lo hanno lanciato, uccidendolo.

