Asllani a Dazn | Vogliamo portare a casa il campionato! Io in campo insieme a Calhanoglu? Abbiamo provato delle cose le vedrete in campo

Asllani, ha voluto dire la sua poco prima del calcio d’inizio del match di campionato contro il ParmaIntervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del prepartita di Parma Inter, match valevole per la 31^ giornata del campionato di Serie A, il centrocampista nerazzurro Kristjan Asllani si è espresso così.COME STIAMO FISICAMENTE E MENTALMENTE? – «Dobbiamo stare bene, sappiamo che Abbiamo diverse assenze però queste ce le hanno tutte le squadre. Veniamo a Parma con la voglia di vincere perché sappiamo che mancano poche partite. Vogliamo portare a casa il campionato. Siamo qui, non pensiamo a niente, Vogliamo giocare questa partita per vincere».IO E Calhanoglu POSSIAMO COESISTERE – «E’ facile giocare con giocatori come Hakan al mio fianco, non è un problema. Internews24.com - Asllani a Dazn: «Vogliamo portare a casa il campionato! Io in campo insieme a Calhanoglu? Abbiamo provato delle cose, le vedrete in campo» Leggi su Internews24.com di RedazioneIl centrocampista dell’Inter, Kristjan, ha voluto dire la sua poco prima del calcio d’inizio del match dicontro il ParmaIntervenuto ai microfoni dinel corso del prepartita di Parma Inter, match valevole per la 31^ giornata deldi Serie A, il centrocampista nerazzurro Kristjansi è espresso così.COME STIAMO FISICAMENTE E MENTALMENTE? – «Dobbiamo stare bene, sappiamo chediverse assenze però queste ce le hanno tutte le squadre. Veniamo a Parma con la voglia di vincere perché sappiamo che mancano poche partite.il. Siamo qui, non pensiamo a niente,giocare questa partita per vincere».IO EPOSSIAMO COESISTERE – «E’ facile giocare con giocatori come Hakan al mio fianco, non è un problema.

