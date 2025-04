Manifestazione contro il riarmo Boccia con la delegazione Pd al corteo M5S

Boccia, commentando la presenza di una delegazione del partito alla Manifestazione contro il riarmo organizzata dei 5Stelle a Roma. “Un governo che ha fortemente emarginato il nostro paese – continua il senatore dem – ed è sotto gli occhi di tutti quello che sta accadendo con i dazi e sull’incapacità di Giorgia Meloni di unire il nostro paese in Europa”. Sull’assenza di Elly Schlein dalla piazza Boccia spiega: “La segretaria è sempre in piazza, sempre vicino a tutti. Lapresse.it - Manifestazione contro il riarmo, Boccia con la delegazione Pd al corteo M5S Leggi su Lapresse.it “Questa è una piazza importante per noi, una piazza di opposizione al governo Meloni. Con il Movimento 5 Stelle sono tanti i punti che ci uniscono. Quando ci sono aspetti che ci dividono ci confrontiamo, ma l’idea di società è un’idea sulla quale stiamo costruendo l’alternativa al governo Meloni”. Lo ha detto il capogruppo del PD al Senato Francesco, commentando la presenza di unadel partito allailorganizzata dei 5Stelle a Roma. “Un governo che ha fortemente emarginato il nostro paese – continua il senatore dem – ed è sotto gli occhi di tutti quello che sta accadendo con i dazi e sull’incapacità di Giorgia Meloni di unire il nostro paese in Europa”. Sull’assenza di Elly Schlein dalla piazzaspiega: “La segretaria è sempre in piazza, sempre vicino a tutti.

