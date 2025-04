Avs in piazza con M5S contro il riarmo | Passaggio obbligato per alternativa al governo

piazza con il Movimento 5 Stelle contro il piano di riarmo europeo. “Noi siamo molto pacifisti, siamo naturalmente qui e consideriamo questo come un importante Passaggio per creare l’alternativa al governo”, ha detto Fratoianni a margine della manifestazione. “È un Passaggio obbligato quello di esserci perché penso e pensiamo, l’abbiamo detto tante volte io e Nicola Fratoianni, che il nucleo centrale del Partito Democratico e Avs e Movimento 5 Stelle è quel nucleo su cui si può allargare l’alleanza e vincere le prossime elezioni”, ha aggiunto Bonelli. “Mi auguro che prossimamente ci possa essere una iniziativa, una mobilitazione che ci veda tutti insieme per moltiplicare i nostri popoli, mettere insieme i nostri popoli, perché è giunto il momento di cambiare e di voltare pagina”, ha concluso. Lapresse.it - Avs in piazza con M5S contro il riarmo: “Passaggio obbligato per alternativa al governo” Leggi su Lapresse.it Anche Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra incon il Movimento 5 Stelleil piano dieuropeo. “Noi siamo molto pacifisti, siamo naturalmente qui e consideriamo questo come un importanteper creare l’al”, ha detto Fratoianni a margine della manifestazione. “È unquello di esserci perché penso e pensiamo, l’abbiamo detto tante volte io e Nicola Fratoianni, che il nucleo centrale del Partito Democratico e Avs e Movimento 5 Stelle è quel nucleo su cui si può allargare l’alleanza e vincere le prossime elezioni”, ha aggiunto Bonelli. “Mi auguro che prossimamente ci possa essere una iniziativa, una mobilitazione che ci veda tutti insieme per moltiplicare i nostri popoli, mettere insieme i nostri popoli, perché è giunto il momento di cambiare e di voltare pagina”, ha concluso.

