Cherubini a Dazn | Salvezza fondamentale sfidare i campioni d’Italia è una grande motivazione

Cherubini ha parlato a Dazn prima di Parma Inter, le dichiarazioni del dirigente dei ducali prima della partita contro i nerazzurri di Simone Inzaghi.LE PAROLE – «I nostri ragazzi avranno le motivazioni per sfidare i campioni d'Italia in uno stadio pieno, penso che sia qualcosa di bello per i nostri ragazzi.Dobbiamo mantenere la categoria, è fondamentale per noi. Abbiamo tante partite belle da giocare, se i calciatori vogliono dimostrare di essere forti fare i conti con queste avversarie credo che sia la cosa migliore per noi. Io cito Djuric, un giocatore diversamente giovane che a Cagliari ha messo il ginocchio in una situazione in cui aveva tutto da rimettere, gli è costato uno stop ma ha dato un segnale ai ragazzi, sperando che sappiano coglierlo» le parole di Cherubini verso la sfida del Tardini contro l'Inter di Inzaghi.

