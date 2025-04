Lapresse.it - Pace, Santoro alla manifestazione ‘No riarmo’ dei 5S: “Un nuovo mondo è possibile”

“Una giornata straordinaria, perché per la prima volta non solo i disarmisti trovano un’occasione di incontrarsi, ma i non belligeranti trovano un’occasione per poter esprimere le loro idee. Sono idee sulle quali si può basare una nuova concezione del, un”. Così Michele, leader di ‘, Terra e Libertà”, arrivando al corteo organizzato a Roma dal Movimento 5 Stelle contro il riarmo. “Veniamo sempre descritti come chi non ama le armi e basta – continua il giornalista – ma noi abbiamo anche le idee per organizzare ilin una maniera totalmente diversa da quella attuale”. “Che messaggio mando a Putin e Trump? Basta armi”, conclude