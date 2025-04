Nico Paz Inter i nerazzurri non mollano | emissari presenti in tribuna durante Monza Como

Nico Paz Inter, i nerazzurri restano sulle tracce del talento del Como: il centrocampista sempre monitoratoQuest’oggi, in occasione del derby contro il Monza, osservatori dell’Inter sono presenti sugli spalti dell’U-Power Stadium per monitorare la prova del centrocampista argentino. Inoltre, come raccolto da Calciomercato.it, per seguire da vicino il talento classe 2004 del Real Madrid e il craque di gennaio dei lariani, il centrocampista Assane Diao tornato a segno proprio oggi dopo quattro turni di digiuno, sono presenti anche gli osservatori di alcune società di Premier League.In tribuna per Monza-Como è stata notata anche la famiglia di Nico Paz, tra cui spicca il papà Pablo che tempo addietro ha avuto colloqui serrati col vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti. Il Real non sembra avere però intenzione di perdere Nico, su cui vanta tre clausole di “recompra” rispettivamente da 8, 9 e 10 miloni di euro valide nelle prossime tre sessioni di mercato. Internews24.com - Nico Paz Inter, i nerazzurri non mollano: emissari presenti in tribuna durante Monza Como Leggi su Internews24.com di RedazionePaz, irestano sulle tracce del talento del: il centrocampista sempre monitoratoQuest’oggi, in occasione del derby contro il, osservatori dell’sonosugli spalti dell’U-Power Stadium per monitorare la prova del centrocampista argentino. Inoltre, come raccolto da Calciomercato.it, per seguire da vicino il talento classe 2004 del Real Madrid e il craque di gennaio dei lariani, il centrocampista Assane Diao tornato a segno proprio oggi dopo quattro turni di digiuno, sonoanche gli osservatori di alcune società di Premier League.Inperè stata notata anche la famiglia diPaz, tra cui spicca il papà Pablo che tempo addietro ha avuto colloqui serrati col vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti. Il Real non sembra avere però intenzione di perdere, su cui vanta tre clausole di “recompra” rispettivamente da 8, 9 e 10 miloni di euro valide nelle prossime tre sessioni di mercato.

CM.it - L'Inter non molla l'osso Nico Paz: emissari nerazzurri presenti oggi al derby Monza-Como. Corriere dello Sport - L'Inter pensa ad Arda Guler e a Nico Paz: i nerazzurri ci provano per i talenti del Real Madrid. Inter, Nico Paz dice sì: le mosse dei nerazzurri. Inter, Ancelotti l’ostacolo per Nico Paz: le parole sul talento del Como allontanano i nerazzurri. Inter, più Arda Guler di Nico Paz: contatti avviati con il Real, nerazzurri in pole. Nodo formula. Nico Paz-Inter, si complica la trattativa: gli aggiornamenti. Ne parlano su altre fonti

Inter, il futuro di Nico Paz potrebbe essere deciso oggi: cosa sta succedendo davvero? - Week end di lavoro non solo per la Prima Squadra dei nerazzurri: i dirigenti stanno sfruttando questi giorni per portarsi avanti in vista dell'estate. L’Inter si sta preparando per un’estate di import ... (msn.com)

CM.it - L'Inter non molla l'osso Nico Paz: emissari nerazzurri presenti oggi al derby Monza-Como - Continua il lavoro di osservazione dell'Inter nei confronti del gioiello del Como Nico Paz. Anche oggi, in occasione del derby contro il Monza, osservatori nerazzurri sono presenti sugli spalti dell'U ... (msn.com)

Nico Paz Inter, ora è durissima: arriva la decisione di Ancelotti - Il centrocampista argentino Nico Paz è un obiettivo di mercato del club nerazzurro. L'Inter presto potrebbe cambiare tutto. (spaziointer.it)