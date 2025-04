Colpo Lookman in Serie A | scambio e affare da 60mln

Serie A una big è pronta a fiondarsi su Ademola Lookman e lo scambio può sbloccare questa operazione. Trattativa da 60 milioni di euro ed un Colpo che può cambiare gli equilibri cel prossimo campionato.Siamo al cospetto di un calciatore che ha un potenziale praticamente infinito e nell'Atalanta, grazie al lavoro di Gian Piero Gasperini, ha conosciuto la sua definitiva consacrazione. E' sempre migliorato, aggiungendo sempre qualche nuovo tassello al suo repertorio già molto vasto. E' diventato, in tal senso, un bomber famelico ed impressionante ed anche se il sogno Scudetto sembra essere sfumato per la Dea la valutazione su di lui non cambia per niente. In tal senso, è facile immaginare che sarà uno dei grandi protagonisti della prossima sessione di calciomercato.

