Monza-Como le pagelle di CM | Pereira e Kempf alla fiera dell'errore Diao e Ikoné fanno la differenza

Monza-Como 1-3 Monza Turati 6,5: risponde come può sulle conclusioni di Douvikas e Paz dopo essere stato trafitto da Ikonè senza poterci fare. Leggi su Calciomercato.com 1-3Turati 6,5: risponde come può sulle conclusioni di Douvikas e Paz dopo essere stato trafitto da Ikonè senza poterci fare.

Serie A, la classifica aggiornata: il Como avvicina la salvezza, Monza "vede" la B - Il Como espugna il campo del Monza e si avvicina alla salvezza. Con il 3-1 maturato oggi, la formazione di Cesc Fabregas sale a 33 punti in classifica:. (tuttomercatoweb.com)

Colpo salvezza del Como. Monza, baratro sempre più vicino - La vittoria dei lariani sa tanto di colpo salvezza per la compagine di Fabregas, ma anche di cadetteria per gli avversari brianzoli, sempre più ultimi con una giornata in meno da giocare in Serie A. (pianetalecce.it)