Inter-news.it - LIVE Bayer Leverkusen-Inter 0-0: traversa di Tella, brivido!

Leggi su Inter-news.it

è il match valido per la sesta giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida i tedeschi allenati da Xabi Alonso. Il fischio d’inizio è previsto alle 21.00, si gioca alla Bay Arena di0-0 – PREMI F5 O RICARICA L’APP PER AGGIORNARE12? Ora l’esce fuori, Frattesi entra in area di rigore, serve Taremi, che viene fermato sul più bello da Tapsoba.11? Ci prova Grimaldo dalla distanza, facile la parata per Sommer.10? Buona azione coordinata di Bisseck e Darmian, cross forte e teso di quest’ultimo, ma nessuno ci crede. Buona iniziativa.9?un po’ contratta in questi primi minuti di partita, ilpressa molto alto.