La kermesse di FdI, Arianna Meloni: "Politica, cultura e identità: tutto questo è Atreju"

Al Circo Massimo, sotto il cielo terso di un dicembre romano,2024 prende forma come un evento unico, dove, tradizione e comunità si intrecciano. Già dall’8 dicembre, la storicadi Fratelli d’Italia ha trasformato la Città Eterna in un luogo di dialogo e riflessione. L’accensione dell’albero di Natale e il presepe vivente hanno aperto una settimana che fonde valori identitari e dibattiti strategici, e oggi stiamo si è proprio entrati nel vivo.: ” I valori si trasformano in azione ad, responsabile della segreteriadi FdI, ne sintetizza lo spirito: «. Molto più di un evento, ma una comunità in movimento, un luogo dove le idee prendono forma e i valori si trasformano in azione».