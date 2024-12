Ilrestodelcarlino.it - Inaugurazione del presepe rinviata a causa del maltempo

Ilha ‘graziato’ la prima parte dell’del Natale a Santarcangelo. Domenica sono state diverse centinaia le persone arrivate nel centro storico per assistere alla partenza degli eventi di ‘Natale nei Luoghi dell’anima’, con l’accensione delle nuove luminarie – un tappeto di luci che evoca una nevicata – e del Pino di Natale, l’albero che Eron ha dedicato a Boschetti installato sul supporto ‘E’ zòch ad Nadêl’ di Manolo Benvenuti. Dopo l’esibizione degli artisti di strada, è toccato alla Bologna Bridge Band sfidare ilper invitare i presenti al Combarbio, dove il sindaco Filippo Sacchetti e il presidente di Città Viva, Alex Bertozzi, sono intervenuti per dare il via alle iniziative natalizie. Ad accendersi il maxi tappeto di luci, effetto nevicata del centro storico e anche la Rocca Malatestiana.