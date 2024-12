Il turismo vale alle mafie 33 miliardi di euro un anno da record secondo Demoskopika

Quifinanza.it - Il turismo vale alle mafie 3,3 miliardi di euro, un anno da record secondo Demoskopika

Con ilguadagnano tanti, anche le. La ricerca disulle infiltrazioni nelle strutture a rischio evidenzia come alcune organizzazioni spicchino per guadagni. Altre, come la Mafia, sono alla ricerca del proprio spazio e restano indietro nel giro di affari, guadagnando nel 2024 appena 400 milioni. Gli altri gruppi criminali fmeglio e “fatturano” un totale di 3,3dila ricerca, ilfa guadagnare le organizzazioni criminali in diversi modi, anche approfittandosi delle imprese a rischio fallimento. Queste infatti sarebbero molto vulnerabili ai tentativi di controllo economico da parte dei principali sodalizi criminali. Il presidente di, Raffaele Rio, commenta che ilè sotto attacco e che i grandi eventi, come le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e il Giubileo 2025, aumentano il rischio di infiltrazioni.