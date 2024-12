Terzotemponapoli.com - Il Napoli, Conte, Lukaku e il possibile paradosso…

Il: di seguito un articolo tratto dal sito www.tuttomercatoweb.com. Per capire i motivi che in estate hanno spinto ila puntare senza tentennamenti su Romelue De Laurentiis a fare un investimento che non rientra nei suoi abituali ragionamenti bisogna tornare allo scorso 29 agosto. Il calciomercato sta volgendo al termine, la trattativa si sta chiudendo proprio in quelle ore e Antonio, in conferenza stampa, spiega perché ha voluto a tutti i costi il centravanti belga: “Romelu è un centravanti atipico. Quelli grossi solitamente sono anche lenti: li utilizzi in area come boa ma non hanno grande gamba per sfruttare il campo.invece è diverso, l’ho sempre definito un giocatore di football americano: è alto 190 centimetri, ma è velocissimo e anche potente.