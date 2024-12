Ilrestodelcarlino.it - Granchio blu, arrivano gli aiuti: un milione dall’Emilia Romagna

Bologna, 10 dicembre 2024 – Ilblu è stata una piaga che ha distrutto l’attività dei pescatori della nostra costa (e non solo). La Regione Emilia-ha rimborsato con undi euro le operazioni di smaltimento del crostaceo gestite dal consorzio Con.Uno. Infatti tra gennaio e settembre 2024, l’azienda ha raccolto e trasportato i granchi destinati allo smaltimento per conto delle imprese di pesca di Goro e Comacchio. Ilblu, specie "aliena”, ha flagellato gli allevamenti di molluschi. Il quantitativo smaltito - spiega la Regione - è stato di circa 700 tonnellate con un rimborso pari a 1,50 euro per chilogrammo di prodotto. Una cifra in cui forfettariamente sono ricompresi i costi sostenuti per il trasporto, la movimentazione, a terra e in mare, degli esemplari di, gli oneri e i costi sostenuti per lo smaltimento in discarica o in centri autorizzati, nonché i costi amministrativi per la gestione e l'organizzazione delle operazioni.