Lapresse.it - “Frammenti”, il giudice Glinianski presenta a Roma il suo viaggio fotografico tra Africa e Medio Oriente

L’occhiodiscreto dello smartphone per raccontare alcuni pezzi die di. Nasce così il libro” del magistrato della Corte dei Conti Stefanoto nella sua seconda edizione martedì a. Un progetto lanciato più di un anno fa all’Università Orientale di Napoli e riscoperto in una seconda veste al Circolo Magistrati della Corte dei Conti di. Unche spazia dai sorrisi dei bambini del Kenya al dramma dei campi profughi palestinesi. Per spiegare il titolo con le parole dell’autore: “Isono ciò che compongono la nostra vita. Siamo costantemente bombardati da situazioni e da coincidenze che prese singolarmente non rapno quello che viste nella loro unità possono rapre”. Un progetto che prova a raccontare segmenti di umanità ma che dà anche un contributo concreto: il ricavato delle vendite delle copie sarà devoluto alla Comunità di Sant’Egidio.