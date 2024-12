Unlimitednews.it - Fontana “Decretazione d’urgenza in calo, ma ancora eccessiva”

ROMA (ITALPRESS) – “Ladi urgenza è uno strumento usato in maniera. Nell’ultimo anno è stato usato meno rispetto all’anno precedente, ho scritto anche al presidente del Consiglio una lettera per far capire a tutti i ministri che possono essere utilizzati anche altri strumenti, altrettanto efficaci e sono fiducioso che per il prossimo anno si potrà diminuire”. Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo, nel corso dello scambio di auguri con la stampa parlamentare.“Per quanto riguarda la riforma dell’autonomia differenziata sono anche lieto del fatto che la Corte abbia stabilito che il parlamento ha un ruolo centrale, si richiama al fatto di dare centralità al Parlamento, il fatto che ci sia una discussione approfondita per una riforma così importante è una ottima cosa – ha spiegato-.