Esplosione in un deposito Eni a Calenzano | sale a 4 il bilancio delle vittime

AGI - È di quattro morti, nove feriti e un disperso ildell'e dell'incendio nelEni di, a nord di Firenze. I vigili del fuoco hanno rapidamente estinto le fiamme e sono proseguono le ricerche del disperso. Dei feriti due sono gravemente ustionati e sono stati portati a Pisa per essere operati. A esplodere è stata unaautobotti presso la pensilina di carico, nella zona dove viene caricato il carburante. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente su cui la Procura di Prato ha aperto un'inchiesta. Subito dopo è stata sospesa la circolazione ferroviaria sulle linee convenzionali Firenze-Bologna e Firenze-Prato-Pistoia mentre l'autostrada A1 è stata riaperta dopo una breve chiusura. L'agenzia regionale Arpat ha escluso rischi per la salute spiegando che "le concentrazioni in aria a livello del suolo a partire dalla conclusioneoperazioni di spegnimento sono da ritenersi trascurabili e la nube dell'incendio si è dispersa in quota in tempi relativamente brevi".