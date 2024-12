Puntomagazine.it - Controlli nelle stazioni ferroviarie della Campania

: la Polizia ha identificato 9219 persone e denunciato 13 persone. 34 le sanzioni amministrativeNella scorsa settimana, la Polizia di Stato ha effettuato numerosiprincipalie a bordo di treni.Nello specifico, gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviariahanno identificato complessivamente 9219 persone, di cui 1421 con precedenti di polizia, denunciato 13 persone ed elevato 34 sanzioni amministrative per violazione del regolamento di polizia ferroviaria.In particolare, i poliziottisquadra di polizia giudiziaria compartimentale hanno arrestato un 21enne napoletano per il reato di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti; nella stazione di Battipaglia, invece, gli operatori del Posto Polfer hanno tratto in arresto un 18enne rumeno in esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità rumene per i reati di percosse e sequestro di persona.