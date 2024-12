Inter-news.it - Compagnoni: «Inter, credo ci sia una priorità a livello inconscio. Un’evidenza!»

Maurizioha espresso il suo parere in vista di Bayer Leverkusen-, analizzando la sfida e sottolineando come, dal suo punto di vista, i nerazzurri abbiano una preferenza atra campionato e coppa.IL COMMENTO – L’si presenta alla BayArena per provare a strappare i tre punti contro il Bayer Leverkusen e guadagnarsi di fatto l’accesso agli ottavi di finale di Champions League. Sul punto si è così espresso il giornalista Maurizioa Sky Sport: «Sarebbe molto importante accedere agli ottavi di finale di Champions League. Non solo per quanto riguarda la coppa, ma anche perché consentirebbe ai nerazzurri di risparmiare alcune energie, evitando di conseguenza i due impegni dei playoff. Per quanto riguarda il turnover, penso che siano rotazioni assolutamente condivisibili.