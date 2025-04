Liberoquotidiano.it - Ai "David" celebrati i soliti "sinistri"

Edizione numero 70 in arrivo per idi Donatello che saranno assegnati il prossimo 7 maggio nello storico Teatro 5 di Cinecittà e in diretta su RaiUno, Radio2, RaiPlay e Rai4K. Ieri è stato il giorno dell'annuncio delle attese “cinquine” dalle quali è saltato agli occhi in pochi fotogrammi un quadro nel quale, ancora una volta, a prevalere sul grande schermo italiano sono tutte le sfumature possibili di rosso. Praticamente un peana per il film campione di nomination: Berlinguer - La grande ambizione che, assieme al lungometraggio epico Parthenope di Paolo Sorrentino, ha collezionato ben quindici chiamate. Seguono con 14 candidature Vermiglio e L'arte della gioia, l'applauditissima serie Sky diretta da Valeria Golino (candidata “di casa” in quanto anche componente del consiglio direttivo dell'Accademia del Cinema italiano che organizza il premio).