Frattesi è l’uomo copertina della serata magica dell’Inter a Monaco di Baviera. Il suo gol all’88’ ha piegato il Bayern e consegnato ai nerazzurri un preziosissimo 2-1 nella gara d’andata dei quarti di Champions. Emozionato e visibilmente toccato, il centrocampista si è presentato ai microfoni di Sky Sport con parole che vanno oltre il calcio.“Ho sempre pensato che la mia testa fosse la mia dote migliore. Di solito nulla riesce a scalfirmi, ma quando è venuto a mancare il sostegno di mia nonna, mi sono sentito perso. Era il mio punto fermo, e affrontare il dolore per quello che stava vivendo è stato davvero difficile. Stasera, però, penso che ci sia anche lo zampino suo: da lassù qualche urlo me lo ha sicuramente mandato.”Un gol che vale doppio, tra cuore e campo, e che arriva in un momento delicato per lui e per la squadra. Ilnerazzurro.it - Frattesi: “Nel gol c’è lo zampino di nonna, sicuramente mi avrà…” Leggi su Ilnerazzurro.it Davideè l’uomo copertina della serata magica dell’Inter a Monaco di Baviera. Il suo gol all’88’ ha piegato il Bayern e consegnato ai nerazzurri un preziosissimo 2-1 nella gara d’andata dei quarti di Champions. Emozionato e visibilmente toccato, il centrocampista si è presentato ai microfoni di Sky Sport con parole che vanno oltre il calcio.“Ho sempre pensato che la mia testa fosse la mia dote migliore. Di solito nulla riesce a scalfirmi, ma quando è venuto a mancare il sostegno di mia, mi sono sentito perso. Era il mio punto fermo, e affrontare il dolore per quello che stava vivendo è stato davvero difficile. Stasera, però, penso che ci sia anche losuo: da lassù qualche urlo me lo hamandato.”Un gol che vale doppio, tra cuore e campo, e che arriva in un momento delicato per lui e per la squadra.

