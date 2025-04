Beautiful anticipazioni al 19 aprile | Brooke e Ridge tentano di far ragionare Deacon

Beautiful, anticipazioni dal 13 al 19 aprile. Su richiesta di Hope, Brooke e Ridge tentano di far ragionare Deacon. Sheila (Kimberlin Brown) è in ansia e si confida con Deacon (Sean Kanan): teme che, se la loro storia d'amore venisse resa pubblica, Hope (Annika Noelle) ne rimarrebbe sconvolta e ciò potrebbe compromettere il bel legame.

