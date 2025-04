Cinemaserietv.it - Alberto Angela su Re Carlo e Camilla: “Lui me lo aspettavo diverso” e lei è una sua fan

ha raccontato a La volta buona le sue impressioni su, che ieri ha accompagnato in visita al Colosseo, a Roma. Il divulgatore scientifico ha spiegato che il Re èda come se lo aspettava e si è trovato davanti ad una persona attenta e desiderosa di conoscere, mentre la Regina Consorte è una sua fan e gli ha rivelato che guarda spesso i suoi programmi televisivi.@Cinguetterai pic.twitter.com/ejZdUJZLxx— cinguettavideofoto (@cinguettavideo2) April 8, 2025Il Re e la Regina consorte sono in Italia per una visita istituzionale che coincide con il ventesimo anniversario del loro matrimonio. Ieri la coppia ha visitato il Colosseo in compagnia die del ministro Giuli ed è rimasta affascinata dalla bellezza dell’Anfiteatro Flavio. Come scrive Adnkronos,ha raccontato:“Sono stati molto attenti alle cose che dicevo e soprattutto molto attenti ai dettagli di questo luogo.