Biologo ucciso in Colombia Normale di Pisa sotto choc

Pisa, 9 aprile 2025 – Una comunità sotto choc. La Scuola Normale di Pisa "apprende con sconcerto" della morte dell'ex allievo di biologia Alessandro Coatti, 42 anni, originario di Portomaggiore in provincia di Ferrara, il cui corpo smembrato fatto a pezzi, è stato ritrovato in Colombia all'interno di una valigia abbandonata nei pressi dello Stadio Sierra Nevada, nella città di Santa Marta. Studente del corso ordinario dal 2005 al 2010, aveva svolto la sua attività di ricerca presso il Laboratorio Bio@SNS, sotto la guida del professor Tommaso Pizzorusso, per poi proseguire il percorso accademico in Inghilterra con il master all'University College London. "I docenti della Normale lo ricordano come un bravissimo ragazzo, persona buona, che aveva lasciato il segno per la competenza e per la grande umanità che trasmetteva", si legge in un comunicato di cordoglio della Scuola.

