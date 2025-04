Lanazione.it - Entrano in casa e gli sparano, ragazzo colpito a una gamba

Follonica (Grosseto), 9 aprile 2025 – Si sono presentati alla porta. Con le pistole in pugno. Forse per un regolamento di conti, forse per questioni legate al mondo della droga. E hanno sparato. Alcuni colpi. Uno di questi ha preso di striscio undi 20 anni, dimesso ieri nel pomeriggio dell’ospedale Misericordia dove ci era arrivato con l’ambulanza della Croce Rossa. La scena da Far West si è consumata ieri mattina in un appartamento che si trova nella zona industriale di Follonica. Un appartamento che accoglie persone di origine straniera. Da quello che è stato ricostruito dal nucleo investigativo dei carabinieri, sembra che tutto sia partito da una specie di regolamento di conti. Che poteva comunque finire in tragedia. Anche perché i colpi sparati sono stati diversi, quasi alla cieca appena varcata la porta dell’appartamento che ospita diverse persone.