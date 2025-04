Donald Trump difende i dazi al gala del National Republican Congressional Committee

Donald Trump intervenendo alla cena di gala del National Republican Congressional Committee a Washington, dove ha continuato a difendere i suoi dazi affermando che altri paesi vogliono fare accordi. "Non vogliamo necessariamente fare un accordo con loro. Siamo contenti di stare così, prendendo i nostri 2 miliardi di dollari al giorno, ma loro vogliono fare un accordo con noi", ha affermato, sostenendo che le aziende stanno tornando negli Usa e investendo migliaia di miliardi. "Stanno arrivando i produttori di chip, stanno arrivando tutti. Non abbiamo mai avuto niente del genere", ha detto. Quotidiano.net - Donald Trump difende i dazi al gala del National Republican Congressional Committee Leggi su Quotidiano.net "So quello che sto facendo": lo ha dettointervenendo alla cena didela Washington, dove ha continuato are i suoiaffermando che altri paesi vogliono fare accordi. "Non vogliamo necessariamente fare un accordo con loro. Siamo contenti di stare così, prendendo i nostri 2 miliardi di dollari al giorno, ma loro vogliono fare un accordo con noi", ha affermato, sostenendo che le aziende stanno tornando negli Usa e investendo migliaia di miliardi. "Stanno arrivando i produttori di chip, stanno arrivando tutti. Non abbiamo mai avuto niente del genere", ha detto.

Dazi, von der Leyen al premier cinese: "Evitare escalation" | Tokyo guadagna oltre il 5%, Piazza Affari apre in positivo. Perché i dazi e le politiche di Trump potrebbero causare una fuga dei cervelli dagli Usa. Donald Trump difende i dazi al gala del National Republican Congressional Committee. Dazi, ultime notizie di oggi, in diretta | Trump: «Resistete non sarà facile ma vinceremo». Panico per il crollo dei mercati: il segretario al Tesoro Usa Bessent pensa all'addio. Dazi, in profondo rosso le Borse europee: Milano perde oltre il 7% | Tajani: "Trattare con gli Usa, evitare una guerra commerciale". Trump difende i dazi: "Una cura per l’economia, non voglio far crollare i mercati". Ne parlano su altre fonti

Donald Trump difende i dazi al gala del National Republican Congressional Committee - (quotidiano.net)

Dazi Usa, Trump non cambia idea: "Prezzi e tassi di interesse in calo, da noi non c'è inflazione" | La proposta von der Leyen: "Azzerare dazi sui beni industriali" - (msn.com)

L’Ue risponde a Trump con i contro-dazi: ecco quali prodotti Usa colpiranno e quando entreranno in vigore - (tpi.it)