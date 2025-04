Ilrestodelcarlino.it - Nas a Torrette, medico indagato. Liste d’attesa e favoritismi: sequestrati pc e documenti

Ancona, 9 aprile 2025 – Sono arrivati di buon ora, una quarantina di carabinieri, girando per i piani dell’ospedale regionale die uscendo con parecchio materiale che è stato posto sotto sequestro. Faldoni di carta, computer, cartelle mediche. Dovrà essere tutto analizzato a puntino perché dietro il blitz dei militari, il Nucleo Antisofisticazione e Sanità dell’Arma, avvenuto ieri mattina, c’è una copiosa indagine dove tra i reati ipotizzati c’è anche la truffa aggravata contestata ad un. L’argomento è quello delledi attesa dove c’è chi avrebbe approfittato della sua posizione, all’interno dell’ospedale delle eccellenze, per far passare avanti pazienti piuttosto che altri. Presuntio comunque prassi anomale nella politica delle prenotazioni dove chi non trovava subito posto avrebbe approfittato di amicizie e conoscenze per far prima.