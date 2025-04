Spazionapoli.it - “Un miracolo”, Napoli lasciato senza parole: il verdetto è netto

In seguito al pareggio ottenuto ieri sera al Dall’Ara arriva unchiarissimo per ildi Conte.Ilmantiene invariato il distacco dall’Inter capolista e continua a credere nel sogno scudetto. Il pareggio maturato nella sfida di ieri ha messo in evidenza alcune delle difficoltà che potrebbero rallentare notevolmente il club azzurro. In primis la stanchezza, con gli uomini di Conte che hanno creato molto meno nel secondo tempo.Al tempo stesso anche la mancanza di sostituti di livello si sta facendo sentire molto: gli innesti del mercato di gennaio stentano infatti ad impattare. Dai social arriva unchiarissimo sull’operato di Antonio Conte.Azzi: “Unvincere lo scudetto con Hasa, Billing e Okafor”Attraverso un post su Facebook, infatti, Marco Azzi ha condiviso il suo pensiero sul rendimento della squadra azzurra: per Conte ora arriva la parte più complicata.