Condò | Inter vince con assenze importanti Trattato di resistenza!

Inter espugna l'Allianz Arena battendo 2-1 il Bayern Monaco. Partita di grande cuore e sacrificio per gli uomini di Simone Inzaghi. DETTAGLI – L'Inter si aggiudica la prima sfida contro il Bayern Monaco nei quarti di finale di Champions League. Gli uomini di Simone Inzaghi giocano, soffrono e difendono il risultato con caparbietà e coraggio per tutti e 94?. I tedeschi perdono in casa in Champions League dopo 4 anni. Il giornalista Paolo Condò su Sky sottolinea come l'Inter sia riuscita a sopperire in maniera ottimale alle pesanti assenze sulle fasce: «Ad entrambe le compagini mancavano stasera delle pedine fondamentali. Ai nerazzurri è mancato il gioco degli esterni di Dumfries e Dimarco, mentre ai tedeschi la creatività di Musiala dietro a Kane. Laddove i campioni d'Italia hanno surrogato benissimo queste due assenze, i bavaresi non sono riusciti a trovare un altro uomo che potesse attivare la fase d'attacco come fa Musiala».

