Lanazione.it - In Toscana 77mila interventi chirurgici da smaltire, piano straordinario in ‘service’ con i privati

Firenze, 9 aprile 2025 – Unaggressivo per ridurre le attese per gli. Ince ne sono da10mila arretrati, richieste accumulate tra gennaio 2022 e giugno 2023 (dei 12mila del 2021 ne sono rimasti mille dopo l’azione straordinaria del 2024). Di più, quelli che si sono messi in lista nel 2024 e che al 31 dicembre scorso non erano ancora entrati in sala operatoria: in tutto 66mila. Poi le richieste attuali, quelle giunte da gennaio in poi. Le liste d’attesa sono come i nuovi temporali, si autorigenerano. Ma i livelli di attività, tra ordinario e, hanno superato quelli preCovid. Nel 2024 laha effettuato complessivamente 247mila, andando a ritroso 243mila nel 2023, 228mila nel 2022 e 216mila nel 2021.