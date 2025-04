Via Goito terreni all' asta per 3 milioni Ma il comitato dà battaglia | Pronti a resistere alle ruspe

Pronti ancora una volta a resistere alle ruspe". Si alza forte il grido di battaglia del comitato degli orti urbani di via Goito. Il prossimo 28 maggio, infatti, si aprirà l'asta relativa alla vendita dei terreni compresi tra la stessa via Goito, via dell'Ambrogiana e via Villa Chayes. Una.

Via Goito, terreni all'asta per 3 milioni. Ma i residenti danno battaglia. Avviso asta pubblica: 2° esperimento per l’alienazione dell'area edificabile di proprietà comunale sita all’interno del piano particolareggiato delle aree della Variante n. 15 al PRGC censita al catasto terreni al foglio 30 part. nn. 525-631-633-635. Livorno, sacchi di carbone all’amministrazione appesi al gazebo della Terrazza Mascagni. Al via i lavori per la pista tra viale Ricci e via Goito. Urban Mobility, una nuova strada per mitigare il tratto da viale Goito a viale Ausonia. Sosta selvaggia in via Goito, Mengucci: «Il Comune si è già attivato: invitiamo i genitori a parcheggiare nell’are di via Volontari del Sangue e utilizzare il passaggio pedonale asfaltato. Ne parlano su altre fonti

