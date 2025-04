Robert Pattinson in Dune 3? Un Ruolo da Cattivo tra le Sabbie di Arrakis!

Robert Pattinson stia per tornare nello spazio, questa volta in Dune 3 di Denis Villeneuve! Dopo "Mickey 17" e con "The Odyssey" in corso, Pattinson potrebbe aggiungere un altro blockbuster d'autore al suo curriculum. Un Ruolo Significativo: Chi Interpretarà Pattinson?Secondo alcune indiscrezioni, c'è un forte interesse per Pattinson nel terzo capitolo di Dune. Anche se non ci sono ancora offerte formali, la tendenza di Villeneuve ad ingaggiare grandi nomi fa ben sperare. Ma quale personaggio potrebbe interpretare Pattinson? Le speculazioni sono aperte, ma si parla di un Ruolo "significativo". Edric o Scytale? Le Ipotesi sul TavoloPer chi ha letto i libri di Frank Herbert, la domanda sorge spontanea: quale personaggio potrebbe interpretare Pattinson in Dune: Messiah? Due nomi spiccano: Edric, della Gilda Spaziale, coinvolto in una cospirazione contro Paul, oppure Scytale, il mutaforma Face Dancer. Leggi su Mistermovie.it Preparati! Sembra chestia per tornare nello spazio, questa volta in3 di Denis Villeneuve! Dopo "Mickey 17" e con "The Odyssey" in corso,potrebbe aggiungere un altro blockbuster d'autore al suo curriculum. UnSignificativo: Chi Interpretarà?Secondo alcune indiscrezioni, c'è un forte interesse pernel terzo capitolo di. Anche se non ci sono ancora offerte formali, la tendenza di Villeneuve ad ingaggiare grandi nomi fa ben sperare. Ma quale personaggio potrebbe interpretare? Le speculazioni sono aperte, ma si parla di un"significativo". Edric o Scytale? Le Ipotesi sul TavoloPer chi ha letto i libri di Frank Herbert, la domanda sorge spontanea: quale personaggio potrebbe interpretarein: Messiah? Due nomi spiccano: Edric, della Gilda Spaziale, coinvolto in una cospirazione contro Paul, oppure Scytale, il mutaforma Face Dancer.

Dune 3: Robert Pattinson potrebbe entrare nel cast?. Dune 3, clamoroso: Robert Pattinson nel cast di Denis Villeneuve?. Dune 3: Denis Villeneuve rivela che il film "non farà parte di una trilogia" e sarà l'ultimo della saga che dirigerà. Dune: Messia, Jason Momoa sarà di nuovo Duncan Idaho! L'attore annuncia il ritorno. Il prossimo film di Denis Villeneuve ha una data di uscita, potrebbe essere Dune 3. Cosa sappiamo di The Drama , il film con Robert Pattinson e Zendaya. Ne parlano su altre fonti

Robert Pattinson potrebbe unirsi al cast di Dune 3: novità sul terzo capitolo della saga - Denis Villeneuve prepara il terzo capitolo di Dune, con Robert Pattinson in trattative per un ruolo significativo. Il cast include già star come Timothée Chalamet e Zendaya. Riprese previste per l'est ... (ecodelcinema.com)

Dune 3, clamoroso: Robert Pattinson nel cast di Denis Villeneuve? - Denis Villeneuve sarebbe molto interessato ad avere la star di The Batman nel terzo film della saga di Dune attualmente in lavorazione ... (cinema.everyeye.it)

Dune 3: Robert Pattinson in pole per il ruolo di villain del film! [RUMOUR] - Nei giorni in cui è stato svelato il suo inatteso ruolo in The Odyssey, il kolossal del regista Premio Oscar Christopher Nolan incentrato sulle gesta di ... (cinematographe.it)