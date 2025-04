Buon compleanno Patty Pravo Carlo Calenda Marta Flavi…

Buon compleanno Patty Pravo, Carlo Calenda, Gianfranco Pasquino, Marta Flavi, Alessandro Vocalelli, Stefano de Lillo, Paolo Canè, Giovanni Allevi, Jacques Villeneuve, Antonio Nocerino, Luca Marin, Lucas Castro.Oggi 9 aprile compiono gli anni: Mario Vergani, ex calciatore; Bruno Toscano, storico dell’arte, pittore; Ubaldo Sanzo, storico, filosofo della scienza; Gloria Grosso, politica; Paola Pallottino, storica dell’arte, illustratrice, paroliera; Antonio Capuano, regista, sceneggiatore, pittore; Carlo Cellucci, filosofo; Franco Panza, ex calciatore; Gianfranco Pasquino, politologo, politico; Giovanni de Luna, storico; Mario Facchin, ex arbitro di calcio; Marcello Bartolucci, arcivescovo.Inoltre, compiono gli anni: Giuseppe Ossorio, politico; Luigi Colombo, giornalista, conduttore tv; Raffaele Schicchi, ex calciatore; Claudio Ambrosini, compositore, direttore d’orchestra; Patty Pravo, cantante, musicista; Alberto Cazzella, archeologo; Marino Lombardo, ex calciatore, allenatore; Marta Flavi, conduttrice tv; Luciano Gaetani, musicista, psicologo; Fabio Civitelli, fumettista, illustratore; Mirco Diamanti, allenatore pallacanestro; Carmine Fotia, giornalista, politico; Luigi Viva, scrittore; Barbara Bachlechner, ex atleta; Marco Cari, ex calciatore, allenatore; Massimo Mannelli, golfista; Marino Amadori, ex ciclista, dirigente; Carlo Sticotti, politico; Massimo Saverio Ennio Fundarò, politico; Antonio Sassarini, ex calciatore, allenatore. Romadailynews.it - Buon compleanno Patty Pravo, Carlo Calenda, Marta Flavi… Leggi su Romadailynews.it , Gianfranco Pasquino,Flavi, Alessandro Vocalelli, Stefano de Lillo, Paolo Canè, Giovanni Allevi, Jacques Villeneuve, Antonio Nocerino, Luca Marin, Lucas Castro.Oggi 9 aprile compiono gli anni: Mario Vergani, ex calciatore; Bruno Toscano, storico dell’arte, pittore; Ubaldo Sanzo, storico, filosofo della scienza; Gloria Grosso, politica; Paola Pallottino, storica dell’arte, illustratrice, paroliera; Antonio Capuano, regista, sceneggiatore, pittore;Cellucci, filosofo; Franco Panza, ex calciatore; Gianfranco Pasquino, politologo, politico; Giovanni de Luna, storico; Mario Facchin, ex arbitro di calcio; Marcello Bartolucci, arcivescovo.Inoltre, compiono gli anni: Giuseppe Ossorio, politico; Luigi Colombo, giornalista, conduttore tv; Raffaele Schicchi, ex calciatore; Claudio Ambrosini, compositore, direttore d’orchestra;, cantante, musicista; Alberto Cazzella, archeologo; Marino Lombardo, ex calciatore, allenatore;Flavi, conduttrice tv; Luciano Gaetani, musicista, psicologo; Fabio Civitelli, fumettista, illustratore; Mirco Diamanti, allenatore pallacanestro; Carmine Fotia, giornalista, politico; Luigi Viva, scrittore; Barbara Bachlechner, ex atleta; Marco Cari, ex calciatore, allenatore; Massimo Mannelli, golfista; Marino Amadori, ex ciclista, dirigente;Sticotti, politico; Massimo Saverio Ennio Fundarò, politico; Antonio Sassarini, ex calciatore, allenatore.

Patty Pravo a Domenica In: «Mi è cresciuto il seno, una tragedia». La battuta di Mara Venier: «Io te l'ho visto, è molto bello» - Patty Pravo, icona della musica pop italiana, presenta oggi, domenica 30 marzo a Domenica In, il suo nuovo singolo “Ho provato tutto”, scritto per lei dal cantante Francesco Bianconi ... (ilmessaggero.it)

Patty Pravo a Domenica In: «Con i miei ex sono in buoni rapporti, ma qualcuno non c'è più». Mara Venier le asciuga le lacrime - «Io mi sento come una farfalla libera e mi sono sempre sentita così», ha detto Patty Pravo a Mara Venier che l'ha accolta con un gran sorriso nel suo salotto. La cantante ... (msn.com)

“Patty Pravo, Riccardo Fogli e i Pooh: ecco come andò”, parola di Roby Facchinetti - Roby Facchinetti sta per compiere ottant’anni. Tutto fa pensare che spegnerà le candeline con i sette nipoti. Intanto, Camillo (questo è il suo vero nome, ma all’epoca andava il soprannome ... (msn.com)