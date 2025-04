Internews24.com - Conferenza stampa Kompany: «A Milano possiamo vincere, dominati i primi 30’»

di Redazione, il tecnico del Bayern Monaco ha analizzato la sconfitta contro l’Inter, le dichiarazioni del tecnico dopo Bayern Monaco Inter.LA GARA – «Abbiamo iniziato bene la gara nei30?, dominando e creando delle occasioni. Potevamo fare 1-2 gol, poi anche nella ripresa abbiamo creato. Alla fine, sappiamo che Muller è un giocatore importante e infatti ha segnato il gol del pareggio. Ogni decisione che prendiamo ha a che fare col calcio. L’Inter è stata molto forte, a noi è mancato Musiala e con Guerreiro volevamo l’equilibrio giusto. Abbiamo bisogno di tutti, le gare durano 90?. Penso che Guerreiro abbiamo fatto un ottimo lavoro come Muller, in molti hanno fatto bene, ma il risultato non è stato buono per noi»CONTROPIEDE – «E’ stato un momento in cui abbiamo perso la concentrazione, poi loro sono stati bravi.