Ilgiorno.it - “Siamo laghee”: quelli che dicono no alla secessione di Colico da Lecco a favore di Sondrio

Leggi su Ilgiorno.it

) – C’è chi dice no. A dire nodiprovincia diper quella di, sono gli attivisti del neocostituito comitatoresta con, contrari al passaggio del paese dell’Alto Lario in Valtellina. “”, spiegano, cioè gente di lago, non di montagna e valli. A guidare quanti si oppongono ai secessionisti, che intanto sono riusciti ad insinuare il tarlo della scissione dae ad imporlo all’attenzione dell’opinione pubblica, è Silvia Paroli, consigliere comunale di minoranza Più Comunità, coordinatrice di un gruppo di 14 promotori più molti altri sostenitori e simpatizzanti. “Difendiamo la nostra identità, la nostra economia e il nostro futuro”, spiegano i “patrioti” che temono che dietro all’istanza di lasciareperci siano manovre politiche e di lobby di imprenditori che “agiscono nell’ombra”.