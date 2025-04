Ilrestodelcarlino.it - Strage degli amici sulla Romea, auto si schianta contro un tir: morte tre persone

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ferrara, 9 aprile 2025 – Tornavano da un mercatino, la passione per l’arte e l’antiquariato li univa e un destino crudele ha spezzato le vite dei treferraresi. Lasi è consumataall’altezza della frazione di Rosara di Codevigo nel Padovano. Due sono morti sul colpo e un terzo non appena giunto in ospedale con l’elisoccorso. Lo schianto frontale si è verificato ieri alle 15. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia stradale del distaccamento di Piove di Sacco, una Renault Scenic con alla guida Paolo Tagliaferri di Ferrara di 58 anni, con a bordo anche Pietro D’Egidio di 57 anni di Ferrara e Pasquale Spagnolo di 53 anni di Poggio Renatico stava procedendo da Venezia in direzione di Chioggia. Ad un tratto il mezzo, forse a causa di un malore del conducente, avrebbe invaso la corsia di marcia opposta.