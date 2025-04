Trucidato in Colombia Italiano fatto a pezzi e i resti trovati in una valigia Papà lo seguiva su Google maps

Italiano di 38 anni, Alessandro Coatti, originario di Portomaggiore (Ferrara), ucciso e fatto a pezzi in Colombia, mentre si trovava a Santa Marta, città di mezzo milione di abitanti affacciata sul mar dei Caraibi, nel dipartimento settentrionale di Magdalena. La testa, le braccia e i piedi del ricercatore laureato alla Normale di Pisa, specializzato al Max Planck Institute, e fino a qualche mese fa dipendente della Royal Society of Biology di Londra, sono stati trovati domenica chiusi in una valigia, nei pressi dello stadio locale, mentre altri resti sono stati rintracciati nelle ultime ore in un’altra zona. Quotidiano.net - Trucidato in Colombia. Italiano fatto a pezzi e i resti trovati in una valigia. Papà lo seguiva su Google maps Leggi su Quotidiano.net Ferrara, 9 aprile 2025 – C’è una taglia per chi fornirà “informazioni utili a risalire ai responsabili dell’omicidio”. Meglio, dell’orrore, della bestialità commessa nel porre fine alla vita del biologo molecolaredi 38 anni, Alessandro Coatti, originario di Portomaggiore (Ferrara), ucciso ein, mentre si trovava a Santa Marta, città di mezzo milione di abitanti affacciata sul mar dei Caraibi, nel dipartimento settentrionale di Magdalena. La testa, le braccia e i piedi del ricercatore laureato alla Normale di Pisa, specializzato al Max Planck Institute, e fino a qualche mese fa dipendente della Royal Society of Biology di Londra, sono statidomenica chiusi in una, nei pressi dello stadio locale, mentre altrisono stati rintracciati nelle ultime ore in un’altra zona.

