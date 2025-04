Dazi Usa Trump | Accordi su misura con altri paesi Scattano tariffe super contro Cina

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Donaldvara ial 104%lae, mentre oggi 9 aprile entrano in vigore ledel 20%l’Ue, invita al tavolo delle trattative iche vogliono un’intesa con gli Stati Uniti. Il presidente americano rivendica i risultati ottenuti con la sua brusca accelerazione commerciale: “Stiamo guadagnando 2 miliardi di dollari al giorno, stiamo andando benissimo. Stiamo facendosu”, dice in attesa di sedersi al tavolo con i partner, compresa la premier italiana Giorgia Meloni che sarà a Washington il 17 aprile. “Il Giappone e la Corea del Sud stanno per arrivare qui per un’intesa, tantivogliono un accordo. Abbiamo contatti con oltre 70 nazioni, vogliono venire tutte qui. Il problema è che non possiamo vedere tutti in fretta.