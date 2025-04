Inter-news.it - Laimer ci crede: «Inter cinica ma tutto può cambiare per il Bayern Monaco»

Tra i titolari di Vincent Kompany in, Konradesprime il suo rammarico dopo la sconfitta nell’andata dei quarti di finale di Champions League. Il difensore austriaco, però, rinnova la sfida per il ritorno di San Siro in programma la prossima settimana.OCCASIONI – Ilcade in casa di fronte all’audacia dell’, proprio quando l’andata dei quarti di finale di Champions League sembrava destinata a chiudere con un pareggio. Dopo l’1-2 finale registrato in casa, Konraddichiara a Prime Video: «È frustrante, ma è la prima parte della sfida. Penso che questa partita avesse di più da offrire. Per lunghe fasi del match abbiamo fatto molto bene, ma sapevamo che l’era una buona squadra e che è statasfruttando le sue occasioni. Mercoledì prossimo ci aspetta una partita importante».