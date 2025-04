Una buona notizia per Sinner | Mouratoglu spiana Alcaraz

Tutti aspettano al varco Jannik Sinner. Per lo spagnolo Carlos Alcaraz forse sarà un sospiro di sollievo, per Daniil Medvedev una festa, in ogni caso. Per Nick Kyrgios un mezzo incubo o giù di lì. Ma tutto il circuito Atp attende di vedere in che condizioni tornerà in campo a maggio, agli Internazionali d'Italia a Roma, il 23enne altoatesino che prima della squalifica per doping di 3 mesi ha lasciato da numero 1 del ranking e che potrebbe ripresentarsi come tale, complice la crisi di risultati dei suoi diretti avversari, Alexander Zverev permettendo. Uno che se ne intende come il super coach Patrick Mouratoglou parte proprio da questo punto, assicurando che "per Jannik c'è già una buona notizia: durante la sua assenza, nessuno gli ha rubato il posto. Novak (Djokovic, ndr) ha raggiunto una finale, ma non l'ha vinta.

